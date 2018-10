Contro il Barcellona è arrivata la prima sconfitta europea, ma lo 0-2 del Camp Nou non compromette affatto il cammino dell'Inter in Champions League. Grazie al pareggio tra Psv e Tottenham, entrambi a un punto, i nerazzurri mantengono con cinque lunghezze di vantaggio il secondo posto nel gruppo B, ma soprattutto un'ottima posizione nelle scommesse sulla qualificazione. Sul tabellone Sisal Matchpoint il passaggio agli ottavi vale appena 1,20, mentre per inglesi e olandesi l'offerta si impenna a 4,00 e 25,00. Molto difficile, però, che Spalletti riesca a strappare il primo posto al Barça: i blaugrana sono a 1,02 sul tabellone del vincente gruppo, mentre l'impresa dell'Inter ora vale 9,00.