La partita che vale una stagione. Dopo il recente periodo di crisi, con due sconfitte nelle ultime tre partite, l'di Simoneè chiamata a reagire nella gara più importante dell'anno: questa seraallo Stadio Do Dragao i nerazzurri affrontano ildell'exnelper difendere l'1-0 conquistato all'andata a San Siro grazie al gol di Romelu Lukaku e centrare il passaggio ai quarti di finale come il Milan e quasi certamente il Napoli, risultato fondamentale dal punto di vista sportivo ed economico. Non sarà facile però, in un ambiente infuocato come la casa dei portoghesi, che hanno perso solo due volte nelle ultime 26 partite. I meneghini, che non devono perdere ma possono pareggiare e hanno dunque due risultati su tre (con la sconfitta con una rete di distanza si va ai supplementari) puntano sulla coppia Lautaro-Dzeko e su Calhanoglu a centrocampo, nel Porto occhio a Taremi, bomber iraniano. Inzaghi deve fare a meno dell'infortunato Gosens mentre Skriniar, non al meglio, va in panchina.L'Inter ha vinto tre dei cinque precedenti giocati contro il Porto, disputati tutti in Champions League. Tutti i successi dei nerazzurri sono arrivati a San Siro: oltre alla sfida d'andata dello scorso febbraio, l'Inter ha vinto per 3-1 nella gara di ritorno degli ottavi di finale nella stagione 2004/05 con una tripletta di Adriano e nella fase a gironi della Champions League 2005/06, grazie a una doppietta di Cruz. In Portogallo i nerazzurri hanno pareggiato per 1-1 negli ottavi 2004/05 e perso per 2-0 nella fase a gruppi della stagione successiva.Diogo Costa; Zaidu, Marcano, Fabio Cardoso, Pepé; Eustaquio, Uribe, Grujic, Galeno; Evanilson, Taremi.Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko