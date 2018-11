Due mesi fa è finita con 3-2 da batticuore per il Liverpool e anche la nuova sfida Champions tra Reds e Paris Saint Germain promette scintille. Il duello tra la squadra di Tuchel e quella di Klopp andrà in scena domani, stavolta al Parco dei Principi, dove i francesi sono obbligati a vincere per evitare una probabile eliminazione. Il fattore campo premia in effetti il Psg, che davanti al suo pubblico non perde dallo scorso maggio e da allora è stato fermato sul pareggio solo dal Napoli: sul tabellone 888sport.it l'«1» si gioca a 2,14, per il Liverpool l'offerta sale a 3,20, mentre è più alta la quota per il pareggio, in lavagna a 2,95. Dopo le assenze con il Tolosa causa infortunio, nel Psg potrebbero rientrare sia Neymar che Mbappé: facile dunque immaginare un altro Over (almeno tre reti complessive), dato appena a 1,46, così come il Goal (entrambe le squadre a segno), a 1,41. Nelle scommesse sul risultato esatto il pronostico oscilla invece tra l'1-1 a 8,00 e il 2-1 a 8,50; per un altro 3-2 il tabellone dice 16,00, lo stesso risultato a favore del Liverpool pagherebbe 20,00