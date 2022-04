Partiranno martedì 5 aprile i quarti di finale di Champions League che sanciranno le quattro protagoniste che andranno a giocarsi il titolo di campione d’Europa per club. Le prime sfide in programma vedranno impegnate due inglesi, Liverpool e Manchester City. I Reds sono chiamati alla trasferta di Lisbona contro il Benfica da favoriti. Secondo gli esperti, il segno «2» si gioca a 1,37, quota che sale leggermente per i betting analyst che propongono il colpo esterno a 1,39. Difficile per i padroni di casa uscire indenni con il pareggio che oscilla tra 4,60 e 4,80 mentre la vittoria interna vale tra 7,20 e 8,59. Si prospetta inoltre una partita all’insegna dello spettacolo con l’Over 2.5 tra 1,55 e 1,62 nettamente favorito sull’Under 2.5 proposto tra 2,24 e 2,32. Possibile protagonista del match il capocannoniere stagionale del Liverpool Mohamed Salah, fissato come marcatore a 1,90 e 1,95 dai due bookie. Pronostici favorevoli anche per la capolista della Premier League Manchester City che all’Etihad ospiterà l’Atletico Madrid, che nel turno precedente ha eliminato i cugini cittadini dello United con colpaccio all’Old Trafford. Nonostante la sfida dell’ultimo turno l’«1» è nettamente avanti tra 1,34 e 1,38, sale a 4,90 o 5,05 l’ipotesi pareggio mentre il colpaccio Colchoneros vale addirittura 8,40 o 8,59 volte la posta. I soli 18 gol subiti in Premier da Ederson e compagni e lo stile difensivo della formazione di Simeone fanno propendere per il No Goal, tra 1,65 e 1,75 in vantaggio sul Goal offerto da entrambi i bookie a 2,07. Per quanto riguarda il risultato esatto favorito per gli analisti è Stanleybet.it è il 2-0 a 5,80 mentre la vittoria esterna di misura per 0-1 dei madrileni si gioca a 19.50.