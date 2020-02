Altro match da non perdere è quello tra Real Madrid e Manchester City, indicate come due potenziali vincitrici della competizione. Si tratta della quinta sfida tra le due formazioni e i Blancos sono imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi) ma stavolta, seppur con le quote in equilibrio, non partono con i favori del pronostico. I Citizens conducono infatti a 2.40, il successo del Real vale 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.75. La squadra di Guardiola conduce anche nel pronostico sul passaggio turno, a 1.52, vale 2.50 la qualificazione dei madrileni. Benzema da una parte e Aguero dall’altra sono i principali indiziati al gol, in gol rispettivamente a 2.50 e 2.25. Occhio anche a Gabriel Jesus, il cui gol nei 90 minuti è a 2.90