L'ora di dare una svolta a questo inizio di stagione. La Roma sfida il Real Madrid al Bernabéu, la Champions League finalmente torna per i giallorossi straordinari protagonisti di una cavalcata inaspettata un anno fa. L'avvio non è stato facile, Di Francesco e i suoi sono già nel mirino della critica dopo un mercato che ha rivoluzionato parte della rosa e visto salutare leader importanti come Alisson, Nainggolan o Strootman; ma la Roma non si nasconde e vuole ricominciare proprio dall'Europa, il Bernabéu è lo straordinario salotto del primo passo, fino alla finale che sarà... a Madrid, appunto. Ma al Wanda Metropolitano, casa dei dirimpettai dell'Atlético Madrid.



REAL DA PAURA - Di certo, il ruolino di marcia del Real Madrid fa spavento. La società di Florentino Perez viene da tre Champions League consecutive e quattro negli ultimi cinque anni, non fallisce mai ai gironi e soprattutto è atteso da una nuova era anche europea senza la piacevolissima dipendenza da Cristiano Ronaldo. La Roma lo sa perfettamente e le contromisure partono da qui: Di Francesco un anno fa ha eliminato l'Atlético ai gironi e il Barcellona ai quarti di finale della Champions League, il feeling contro le spagnole è totale. Ma questo Real fa paura a chiunque, lo dice la storia recente (e non solo).



LE STATISTICHE - Il resto lo raccontano i numeri. In undici precedenti tra Real Madrid e Roma in Champions League, gli spagnoli hanno vinto per 6 volte contro i 3 successi della Roma: non una differenza impossibile, mentre c'è stato solo un caso di parità. L'ultima vittoria della Roma a Madrid contro il Real risale al 2008, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, quando la squadra giallorossa vinse 2-1 con reti decisive di Taddei e Vucinic. La Roma è riuscita a tenere la porta inviolata una sola volta finora nei 10 precedenti di Champions League giocati contro il Real Madrid: era il 2002, decise un gol di Francesco Totti proprio al Bernabéu. Il fattore per sognare? Si chiama Edin Dzeko: è andato in gol nelle ultime cinque presenze in Champions League ed è alla 50ma in UCL.