Questa sera torna la Champions League con il debutto del Var in occasione delle prime due gare vavevoli per l'andata degli ottavi di finale. Il PSG di Buffon gioca a Manchester contro lo United di Pogba (assenti Darmian, Valencia e Rojo da una parte; Neymar, Cavani, Meunier e Rabiot dall'altra), mentre la Roma ospita il Porto. Prima dei calci d'ìnizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Emiliano Sala.



Di Francesco recupera Manolas, ma non Under e Schick. Resta in dubbio il portiere svedese Olsen: se non ce la fa, è pronto Mirante. Capitan De Rossi è alla presenza numero 609 della sua carriera in giallorosso, Dzeko è a quota 15 gol segnati in Champions League con la maglia della Roma e punta al record di Totti (17). Dall'altra parte l'ex laziale Sergio Conceiçao deve fare a meno dello squalificato Corona oltre agli infortunati Aboubakar e Marega.



PROBABILI FORMAZIONI



Manchester United-Paris Saint-Germain (ore 21, diretta tv su Sky Sport)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Martial; Rashford. All. Solskjaer.

PSG (4-3-3): Buffon; Kherer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappé. All. Tuchel.

Arbitro: Orsato (Italia).



Roma-Porto (ore 21, diretta tv su Sky Sport)

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe Augusto, Pepe, Alex Telles; Hector Herrera, Danilo Pereira, Oliver Torres; Otavio, Tiquinho Soares, Brahimi. All. Conceiçao.

Arbitro: Makkelie (Olanda).