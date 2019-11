Cristiano Ronaldo, a riposo con l’Atalanta, parte da titolare ed è pronto a rispettare la tradizione che lo vede sempre in gol contro l’Atletico. Basti pensare alla tripletta che ha ribaltato lo 0-2 del Wanda Metropolitano agli ottavi di finale della scorsa edizione. La rete alla sua vittima preferita è molto probabile anche stavolta, a 2.50, una doppietta si gioca a 10.00 mentre si sale a 50.00 per un’eventuale altra tripletta ai Colchoneros. Alla Juventus basta anche un pareggio per assicurarsi il primato del girone: l’1 a 1 finale vale 6.25 mentre lo stesso risultato dell’andata, il 2-2, sale a un interessante 17.00.