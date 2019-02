I campioni in carica del Real Madrid vanno in Olanda per l’andata dei quarti contro l’Ajax. Accoppiamento morbido per i Blancos ma occhio a non sottovalutare gli olandesi, imbattuti in casa da 9 gare in Champions League. La vittoria dei lancieri è a 3,80, in discesa il Real, a 1,87, il segno X è offerto a 4,00. Nessun dubbio per la qualificazione dei madrileni, a 1,22 contro il 3,80 di quella dell’Ajax. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 vedono il Real Madrid in semifinale. A senso unico anche la sfida tra i due bomber della gara, Dolberg da una parte e Benzema dall’altra: chi segnerà di più? Il favorito è il madrileno, a 2,85, a 4.25 l’olandese, la parità tra i due vale 1,90. Benzema sta prendendo il ruolo di trascinatore che era di Cristiano Ronaldo, visti i 7 goal nelle prime 11 gare di questo 2019: il francese si candida alla doppietta, proposta a 7,50.