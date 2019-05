L'Inter vista contro la Juve è misteriosamente e improvvisamente sparita per fare spazio a quella di Udine, che rallenta pericolosamente nella corsa Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Può darsi che la posizione in classifica illuda di viaggiare sereni verso l’obiettivo minimo di stagione. Ma la velocità è troppo bassa e non concede altri regali, se non quelli al campionato: rallentando il passo, pare quasi che l’Inter aspetti la concorrenza. I nerazzurri non si staccano perché non replicano la prima ora con la Juventus, quella che aveva convinto anche gli scettici per un finale di torneo senza troppe alterazioni cardiache. Contro il terzo peggior attacco della A, c’è la seconda miglior difesa: il sedicesimo incontro senza subire reti è l’unica consolazione in una serata umida e priva di passione”.