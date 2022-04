| Madrid Police trying to stop the fights between Chelsea & Man City fans. @RadioMARCA #rmalive pic.twitter.com/x1F7A4nWci — Madrid Zone (@theMadridZone) April 12, 2022

Prepartita bollente stasera a Madrid: i tifosi del Real, però, non c'entrano nulla. Infatti,impegnato domani in casa dell'Atletico.Anche se non ci sono state particolari conseguenze,per calmare gli animi e ripristinare la quiete.