La Champions League entra nel vivo con l’Inter e il Napoli che faranno il loro esordio nella fase a gironi mercoledì 20 settembre alle 21:00: i vicecampioni d’Europa e i campioni d’Italia affrontano il torneo con ambizioni importanti e gli ottavi rappresentano il “minimo sindacale”. Incredibilmente solida nelle prime quattro giornate di Serie A, la squadra di Inzaghi comincia la sua avventura in trasferta e contro la Real Sociedad i primi tre punti sono proposti a quota 2.40 sulla lavagna scommesse, mentre per quello che hanno fatto vedere finora i nerazzurri rappresenterebbero due passi falsi il segno 1 per i baschi a 3.05 e il pareggio a 3.35. Tra i probabili marcatori del match Lautaro Martinez resta il punto di riferimento offensivo dell’Inter e una sua rete è proposta a 2.80, e Thuram a 3.25 proverà a segnare ancora dopo il gol nel derby. La Real Sociedad ha perso per 2-1 in casa del Real Madrid nel weekend, ma Kubo per lunghi tratti del match ha mandato in tilt la difesa in Blancos: il gol del giapponese vale 4.50. Tappa iberica anche per i campioni d’Italia: Sporting Braga-Napoli deve essere il match da tre punti per i campani che in campionato hanno rallentato. Anche in questo caso le quote sono a favore della squadra italiana visto che il successo degli uomini di Garcia vale 1.83, contro il pari a 3.85 e il segno 1 a 4.25. In zona gol i nomi più caldi non possono che essere quelli di Osimhen a 2.10 e Kvaratskhelia a 3.25. Per quanto riguarda il passaggio del turno l’obiettivo è senza dubbio alla portata sia dell’Inter sia del Napoli, che su Betaland sono proposte agli ottavi rispettivamente a quota 1.15 e 1.25.