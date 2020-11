Martedì di Champions League sulla carta molto comodo per Lazio e Juventus. Le due squadre della Serie A sono entrambe seconde nel proprio girone e nella prossima giornata l'obiettivo è ottenere i tre punti per rafforzare le chance di qualificazione agli ottavi. Inzaghi dovrebbe schierare di nuovo Immobile dal primo minuto in casa contro lo Zenit, match che potrebbe consentire alla Lazio anche di prendersi il primo posto in classifica. I russi sono ultimi nel girone con un solo punto, e i biancocelesti sono favoriti sulla lavagna scommesse a quota 1,69, mentre il pareggio a 4,00 e il segno «2» a 4,75 sono da considerare meno probabili. Nell'altra sfida del gruppo F il Borussia Dortmund è favorito a 1,27 contro il Club Brugge. La sorpresa belga vale 10 volte la posta, il pareggio (che potrebbe consegnare di nuovo il primo posto alla Lazio), vale 6,25. Giornata piuttosto comoda anche per la Juventus. I bianconeri aspettano in casa il Ferencvaros, battuto 4-1 in Ungheria. Troppo forte la squadra di Pirlo e il segno «1» vale 1,09. Quote altissime per il pareggio a 10 e per il segno «2» a 27 volte la posta. In Dynamo Kiev - Barcellona, l'altra sfida del girone, i blaugrana sono avanti a 1,49. Sia per i biancocelesti che per i bianconeri la strada è comunque in discesa in vista degli ottavi: la lavagna Betaland "qualificata Sì/No" dà la Lazio a 1,20, e la Juve alla quota simbolica di 1,01.