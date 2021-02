Anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il prossimo 24 febbraio, si giocherà allo stadio Puskas di Budapest a causa delle restrizioni per la pandemia. Lo ha reso noto l'Uefa che ieri aveva già disposto lo spostamento, sempre a Budapest, dell'altra sfida di Champions, quella tra Lipsia e Liverpool che si giocherà, invece, il 16 febbraio. Le restrizioni del Governo tedesco vietano infatti i voli da e per il Regno Unito.