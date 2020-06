The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Ora è anche ufficiale: la2019/20 si deciderà a, con una. Ildellaha presto la decisione in giornata. Non solo la massima competizione europea per club, ma anche l'Europa League adotterà la stessa formula, da giocare in Germania. Supercoppa europea, invece, a Budapest. In Champions, delle italiane, già qualificata alle Final Eight c'è l', mentre ladeve giocare il ritorno degli ottavi con il Lione e ilquello contro il; in Europa League, invece, l'e ladovranno vedersela con Getafe e Siviglia.Il 23 agosto si disputerà la finale di Champions League, il 21 invece quella di Europa League. Se la sede della Final Eight di Champions sarà sempre e solo Lisbona, cambia per l'Europa League, che si disputerà a Gelsenkirhen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia, questa sede dell'atto conclusivo dell'EL.