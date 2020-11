L'Inter si gioca tutto nella prossima partita di Champions League. Solo due punti in tre giornate per la squadra di Conte, che ora è ultima in classifica in un girone che vede al comando il Borussia M'gladbach con 5 punti, seguito da Shakhtar Donetsk e Real a 4. Nella sfida di mercoledì sera i nerazzurri si troveranno di fronte un avversario molto motivato visto che anche i Blancos non possono essere soddisfatti del bottino ottenuto sinora. A San Siro l'Inter dovrà quindi giocare una partita carica di tensione, ma sulla lavagna scommesse- si legge in una nota - è favorita a quota 2,08. Il pareggio e il segno «2» devono essere presi in considerazione visto il valore dell'avversario e si giocano rispettivamente a 3,75 e 3,25. Nell'altra sfida del girone Borussia M'gladbach - Shakhtar Donetsk i tedeschi sono nettamente avanti nel pronostico a quota 1,53.



Se Conte sa che la prossima partita sarà decisiva, non sarà un mercoledì tranquillo neanche per Gasperini. Liverpool - Atalanta è un match dal pronostico tutto a favore dei Reds, soprattutto alla luce della recente vittoria degli inglesi per 5-0 a Bergamo. La squadra di Klopp è avanti a 1,66. A 4,50 sia il pareggio sia il «2». Non ci si aspettano grandi sorprese in Ajax - Midtjylland, con gli olandesi avanti a 1,31.