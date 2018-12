Una vittoria non basta, ma può servire per raggiungere il difficile obiettivo. Il Manchester United insegue il primo posto nel Girone H della Champions, che arriverebbe a due condizioni: la prima è, appunto, battere in trasferta gli spagnoli, ormai fuori dai giochi. La seconda è che la Juventus perda a Berna contro lo Young Boys, e, oggettivamente, è estremamente difficile. A leggere l’analisi fatta dai trader Stanleybet.it, però, non è così facile nemmeno che si verifichi la prima condizione: lo United, riprota Agipronews, è sfavorito nel match di domani sera e la vittoria che potrebbe valere il primato per la squadra di Mourinho è data a 2,70, contro il 3,25 sul pareggio e il 2,60 per il successo degli spagnoli. Del resto anche la quota secca sui Red Devils primi è abbastanza alta, 7 volte la scommessa contro l’eloquente 1,10 assegnato alla Juventus. Tornando al match di domani, le statistiche parlano di una possibile partita contratta: il Valencia ha segnato solo 4 gol in Champions, lo United ne ha subiti appena due. L’Under, scommessa su massimo due reti complessive, viaggia a 1,85.