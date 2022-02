È uno dei campi più difficili da espugnare, anche se l'avversario non è tra quelli di prima fascia. La trasferta della Juventus contro il Villarreal si apre con i bianconeri in leggero svantaggio per l'andata degli ottavi di Champions: dopo il deludente derby di venerdì, Allegri e i suoi sono offerti a 2,92 per la partita all'Estadio della Ceramica, inviolato dallo scorso novembre. Di poco avanti il Sottomarino Giallo, dato a 2,50 e scelto nel 38% delle scommesse. Anche in questo caso la Juve insegue con il 32% delle preferenze, mentre sulla «X» (data a 3,10) è andato il 30% delle scelte. Sono invece più favorevoli le quote sul passaggio del turno, che in questo caso vedono avanti i bianconeri a 1,44 contro il 2,59 della squadra di Emery. Difesa blindatissima per gli spagnoli, che hanno incassato un solo gol nelle ultime quattro partite: una partita da Under 2,5 (meno di tre reti complessive) è quindi favorita a 1,67, mentre per l'Over si sale a 2,08. Sarà nuovamente Vlahovic l'osservato speciale dei bianconeri: il serbo parte in pole nelle scommesse sui marcatori, dove il suo primo gol europeo si gioca a 3,00. Subito dietro Morata (3,50), con la sorpresa Zakaria a 9,00; per il Villarreal largo invece all'olandese Danjuma (3,00) e Chukwueze (4,00), chiamati a sostituire il bomber Moreno, ancora infortunato.