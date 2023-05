Uno stadio di prestigio come quello di Wembley per una partita importantissima, vinta dal Luton contro il Coventry. La gara viene sbloccata da Jordan Clark. ll Coventry la riacciuffa con Hamer al 66'. I tempi regolamentari finiscono: si va ai calci di rigore. Decisivo l'errore di Fankaty Dabo e il seguente gol di Potts. Il Luton è in Premier League per la prima volta nella sua storia, dato che l'ultima volta, nel 1991-92, era ancora First Division.