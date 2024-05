Championship, la semifinale playoff Leeds-Norwich

47 minuti fa



Proseguono i playoff di Championship, volti a stabilire il nome di chi riuscirà ad accedere alla prossima Premier League. In campo questa sera alle 21 presso lo stadio di Elland Road Leeds United e Norwich City, in quella che è la sfida di ritorno della semifinale dei playoff: si riparte dallo 0-0 arrivato in casa del Norwich, con il Leeds, al quale basta anche un pari, convinto a conquistarsi un posto nella finale contro la vincente di Southampton-West Bromwich Albion. Nei fue precedenti stagionali della regular season, i Whites si sono imposti per 3-2 a Norwich e 1-0 in casa.



Leeds-Norwich