Djed Spence, terzino destro 21enne del Middlesbrough in prestito al Nottingham Forrest, sta disputando una stagione importante in Championship tanto da attirare molti club in tutta Europa. Il club valuta il giocatore 15-20 milioni di euro e Bayern, Liverpool, Borussia ed Arsenal stanno monitorando da vicino la situazione. Lo riporta fishajes.net.