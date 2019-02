Bakayoko trasformato, Calhanoglu e Castillejo rigenerati, Donnarumma tornato ad altissimi livelli. Rimane un'altra missione da compiere per Gattuso: ritrovare Diego Laxalt. Esclusi Reina e il lungodegente Caldara, l'uruguaiano è l'ultimo oggetto misterioso della campagna estiva del Milan. 14 milioni di euro più 4 di bonus per prelevarlo dal Genoa e farne l'alternativa di Rodriguez (complice anche il problema al cuore di Strinic), un investimento che finora non ha trovato grandi riscontri sul campo: fatica ad abituarsi a un ruolo più arretrato rispetto a quello ricoperto in rossoblù e un minutaggio via via in calando, con Rodriguez costretto agli straordinari sulla corsia mancina.



NUOVA CHANCE - L'ultima prova da titolare in Coppa Italia contro il Napoli aveva però dato indicazioni positive e proprio in coppa può arrivare la nuova occasione: in vista della semifinale d'andata contro la Lazio, Laxalt è stato provato da Gattuso al posto dello svizzero, una nuova chance per prendersi il Milan e scacciare gli spettri di un addio, già ipotizzato anche nell'ultima finestra di mercato. Le difficoltà della prima metà di stagione avevano portato Leonardo a riflettere sulla possibilità di privarsi dell'uruguaiano. Non in prestito, come proposto dal Bologna, ma a titolo definitivo e solo a fronte di un'offerta superiore ai 12-14 milioni di euro: due squadre avevano approcciato i rossoneri, il Newcastle (prima di virare su Barreca) e proprio la Lazio, alla ricerca di un'alternativa a Lulic e non convinta di Durmisi. Tutto concluso in un nulla di fatto, ma l'apertura del Diavolo a una cessione ha testimoniato i dubbi sul giocatore, dubbi che dovrà spazzare via da qui alla fine dell'anno per garantirsi la conferma in rossonero: Gattuso è pronto a offrirgli una nuova possibilità, contro quella Lazio che poteva essere sua Laxalt prova a tenersi il Milan. @Albri_Fede90