Il suo nickname è Charlie Riina, alla nascita Ania Krosinska. Di origini polacche, un'infanzia da bambina prodigio nel mondo degli scacchi, Charlie diventa prima una modella di successo (posando anche per Playboy) e poi una influencer su Instagram, dove vanta 670 mila followers. L'ultimo passaggio di una vita davvero ricca e variegata è la politica: in Canada, dove Charlie vive e lavora, si è candidata per il distretto di Humber River—Black Creek​​​​​​​ con il People's Party, raccogliendo 397 voti​​​​​​​. Dalla Polonia al Canada, i colori della bandiera sono gli stessi: bianco e rosso. Con la sua bellezza e la sua intraprendenza, Charlie tiene alta la bandiera di entrambi i paesi! GUARDARE PER CREDERE, NELLA FOTOGALLERY HOT!