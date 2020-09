Charlotte Caniggia, la figlia dello storico calciatore Claudio ha debuttato in questi giorni in Argentina nel programma tv Cantando 2020. Non una prima puntata tutta rosa e fiori per la bellissima sudamericana che ha sbottato in diretta nello studio quando, durante un video, qualcuno l'ha scambiata per Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi.



"No, sono io e non Wanda. Io sono molto più bella di Wanda. Mi hai ucciso (chiudendo la frase con un insulto pesante alla madre del giurato ndr.)”. Secondo quanto riportato dai media argentini la figlia dell’ex calciatore ha anche specificato nel corso del programma di non essersi rifatta il naso.



E secondo voi le due si somigliano? Ecco le foto della sexy Charlotte nella nostra gallery.