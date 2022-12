Il regalo di Natale di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo è notizia di dominio pubblico: una Rolls-Royce Dawn con cambio a 8 marce e in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, dal costo di 345mila euro. A distanza di qualche giorno però non si placano le polemiche: se sui social in tanti pensano che Georgina abbia fatto il regalo con i soldi di CR7 ("E l'emancipazione femminile?"), in Spagna il politico Miguel Angel Revilla, presidente della Cantabria, condanna in un programma tv la scelta di mostrare il dono sui social network: "Mi sembra pornografico. Con quello che stanno passando le persone, queste cose che appaiono in televisione e sui social network non sono morali. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più dura".



