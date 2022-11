A pronunciare queste parole Takuma Asano, lo scorso 2 aprile, al termine della partita tra Hoffenheim-Bochum, vinta 2-1 dagli ospiti grazie alla doppietta del giapponese. Nessuna mancanza di rispetto, solo un'incomprensione con il giornalista,commissario tecnico della Germania, arrivato a Sinsheim per studiarlo da vicino. Chissà cosa avrà pensato l'ex allenatore del Bayern Monaco quando, a sette minuti dal 90', proprio Asano ha battuto Neuer, condannando la Mannshaft a una sorprendente sconfitta all'esordio mondiale.Un gol scritto nelle stelle, perchè il, chiamato così per la sua velocità e per la sua esultanza,ha trovato la sua dimensione calcistica proprio in Germania, con il Bochum, dopo le esperienze con Stoccarda e Hannoverr, che nel 2016 lo aveva scovato nei Sanfrecce Hiroshima, con il quale aveva vinto due titoli di J-League, e portato all'Arsenal (terzo Samurai Blue dopo Junichi Inamoto e Ryo Miyaichi).e aperto quelle di altri club, tra cui il Partizan, chiuso con 18 gol in 33 partiteChe dopo il gol alla Germania si frega le mani. E chissà che possa essere per lui, a 28 anni, un nuovo inizio. Dopo la delusione del 2018, quando Vahid Halilhodzic lo lasciò fuori dalla lista per il Mondiale in Russia.