Pierluigi Gollini si gioca tutto in 90 minuti con la sua Atalanta alla ricerca di un piazzamento in Champions League. Il portiere bergamasco è concentrato al 100% sul campo e se dalla compagna Giulia Provvedi arrivano messaggi d'amore, la carriera della modella e cantante è pronta a sognare in grande proprio come sta facendo il portiere nerazzurro.



Insieme alla sorella Silvia compone infatti il duo musicale Le Donatella, attivissimo sui social e non solo. Sono state infatti protagoniste di diversi programmi tv come Il Grande Fratello, ma nell'ultimo anno hanno deciso di ributtarsi a capofitto sui progetti musicali.



È da poco uscito il singolo "Scusami se esco", lanciato su diverse piattaforme e realizzato in collaborazione con Alberto Gobbi e Big Fish. Una hit estiva condita anche con un videoclip in cui le due gemelle, bellissime, ballano in costume da bagno sulla neve. Ma come fanno a mantenersi così in forma? Le due hanno mostrato nelle ultime stories un trattamento super hot ai glutei. E se la carriera musicale non tornerà a decollare quella di modelle non si fermerà di certo. Ecco la prova nella nostra gallery.