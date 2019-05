La bellissima Diletta Leotta continua a circondarsi di bellissime compagne all'interno del suo programma su Radio 105. Ricorderete le ospitate di Belen Rodriguez e Cristina Buccino che hanno animato il web nel corso degli ultimi mesi e nella puntata di ieri un'altra bellissima ragazza è stata protagonista dello show radiofonico.



Si tratta di Taylor Mega, biondissima e bellissima modella, ​volto noto della nostra tv date le numerosi apparizioni in programmi come ad esempio Ciao Darwin, è una nota tifosa della Juventus, anche se nell'ultimo scontro diretto con il Napoli si è recata nella città partenopea rimanendone incantata tanto da dichiarare: "È la più bella d'Italia", anche se al cuore bianconero non si comanda. Come per Belen e la Buccino è partita la sfida con Diletta, chi è la più bella? Ecco le loro foto nella nostra gallery.