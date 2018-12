Toccare le vette del pallone nostrano, arrivando ae ada protagonisti è un lusso per pochi: tra quei pochi c'è sicuramente Jonathanda Montebelluna, comune veneto della provincia di Treviso, centrocampista esterno che senza mai eccellere e sbocciare definitivamente ha comunque realizzato una carriera da far invidia ai migliori.- Nato nel 1975, Binotto cresce calcisticamente nelche viene rapita dalla velocità e dall'energia del giovane tanto da prelevarlo dalla squadra di casa, la, a soli 16 anni. In bianconeroA 19 esordisce in Serie B, con la maglia dell'tanto da guadagnarsi i galloni di enfant prodige con 4 reti realizzate nel primo anno di carriera. La Juve crede in lui e continua a fargli fare esperienza tramite i prestiti in cadetteria, prima al, dove Binotto mette a segno sei reti in una stagione, poi al, dove arriva addirittura a 6.- La splendida annata gli vale la chiamata del blasonatoche lo acquista dalla Juve: in rossoblù rimane per tre stagioni, le migliori della sua carriera, seppur contraddistinte dai problemi fisici che lo tormenteranno lungo tutto il corso della sua vita. Tanto che, dopo 62 presenze e 4 reti realizzate in tre anni,acquistandolo con uno scambio alla pari con il terzino Fabiodurante la preparazione estiva con i nerazzurri subisce, mettendo a serio repentaglio la propria carriera. Con la maglia dell'Inter non riuscirà mai a giocare nemmeno una partita ufficiale, peregrinando traunica piazza dove riesce a giocare con continuità.- La passione per il calcio è ormai compromessa dai dolori fisici: assurdo, per un calciatore cheNemmeno il ritorno all'adoratogli offre la panacea desiderata: è costretto a scendere di categoria, giocando prima nellain C, poi nellain B e infine chiudendo la carriera nel, tra i dilettanti, salvo, martoriato dagli infortuni.- Si dedica dunque alla carriera di: prima diventa tecnico delnel campionato di Eccellenza dell'Emilia-Romagna, successivamente allena la squadra dei Giovanissimi Nazionali Professionisti dellaper due campionati, per poi passare alla guida dei pari categoria delDal 2018 allena ilsquadra di calcio del comune di Casalecchio di Reno che milita attualmente in Promozione e nella quale ha chiuso la carriera. Attualmente vive ancora a Bologna: "Possiedo il patentino Uefa A per allenare, il patentino da direttore sportivo e quello da osservatore. Ho fatto queste scelte per un motivo preciso, valutare la figura dell'allenatore da più punti di vista. Io voglio stare in panchina solo che purtroppo non avendo trovato squadra in questi anni sono tornato a scuola. Ho voluto vedere cosa ne pensa il direttore sportivo di un allenatore, che occhio ha l'osservatore quando presenzia agli allenamenti di una squadra: insomma ho deciso di crescere e documentarmi quanto più possibile riguardo la figura dell'allenatore". Insomma, Binotto non ha voluto lasciare nulla al caso:per recuperare il tempo perso a causa della sfortuna quando era calciatore.@AleDigio89