Credo di avere alcune qualità di entrambi: Emerson è un regista basso con attitudini difensive, di Pogba penso di avere il senso della verticalizzazione.parole e musica di Wallace Oliveira dos Santos, meglio noto comeuna delle più grandi- Già, perché ilnato a Rio de Janeiropuò già essere considerato alla stregua di un ex giocatore nonostante l'età ancora giovane:sul solco del "Puma" Emerson appunto e di Gilberto Silva,quando viene acquistato dal, polisportiva carioca, per militare nelle giovanili del club. Colpiscono l'occhio degli osservatori le capacità tecniche e caratteriali di Wallace, checontro il Palmeiras e a soli 18 realizza la sua prima rete da professionista contro il Bahia.tre anni dopo.- Nel novembre del 2012 infatti il suo procuratore rivela in un'intervista che il giocatore è stato acquistato niente di meno che dal, colpito dalle sue enormi potenzialità: il diciottenne rimane tuttavia in Brasile fino al termine della stagione per disputare la Coppa Libertadores e si trasferisce a Londra, pronto per la nuova avventura, nell'estate del 2013. Wallace non rapisce però soltanto il cuore degli osservatori dei Blues, ma anche quello di Waltere della suail tecnico livornese infatti ne nota le caratteristiche e lo segnala al club nerazzurro, che lo ottiene a sua voltanei quali in quella stagione avrebbe trovato poco spazio, la vittoria per 3-0 contro il Catania: ma è l'inizio della fine.- Fino a dicembre infatti non verràe in tutta la stagioneWallace delude sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello caratteriale, dato che come capita a molti brasiliani che vengono a giocare in Europapiuttosto che in campo.si sommano, tanto da intristirlo e spingerlo a tornare al Chelsea a fine anno: i Blues però di lui non ne vogliono sapere e lo girano in prestito alsocietà satellite che milita nella prima divisione olandese.Nei gialloneri il brasiliano sembra poter rinascere, non certo per una carriera in un top club come si sperava all'inizio del suo excursus, ma sicuramente per poter disputare buone annate da calciatore nei migliori campionati d'Europa:. Lo acquista infatti in prestito ildi Cristianoe Fabrizioneopromosso in Serie A: ma l'esperienza nel Belpaese è ancora una volta deludente, con poche presenze persino in una squadra che a fine stagione retrocederà mestamente. Il ritorno a Londra anche in questo frangente è solo di passaggio: il Chelsea lo presta al, ma in patria le cose non vanno diversamente. Fino al triste epilogo,, che lo lasciae l'incredibile accusa di violenza sessuale.- Il nazionale brasiliano,, viene infatti, ad ArnhemUn'accusa che macchia inconfutabilmente il suo nome e una carriera già compromessa dagli scarsi risultati in campo. Senza squadra, dopo essere transitato da Brasile, Chelsea e Inter: a volte il calcio sa essere crudele.@AleDigio89