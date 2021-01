è un segnale indicativo di quanto l'esperienza italiana abbia colpito positivamente e cambiato la vita di: era un periodo d'oro per il club rossonero, all'epoca tra i migliori al mondo, nel quale anche, a causa della folta concorrenza. Ma il Belpaese può colpirti anche se lo sfiori per poco.Nato a Umea, cittadina svedese situata a fianco della Finlandia, nel 1974,inizia a giocare nella squadra della propria regione, prima di essere notato dal, all'epoca uno dei club più blasonati della Scandinavia., dopo tre stagioni da protagonista in patria econ la maglia della nazionale, compie il grande salto; passa infatti, con il club rossonero che lo investe di grande valore, ritenendolo- Durante la prima stagione in Italia gioca. ed entrando spesso come carta a sorpresa dalla panchina:, anche per il cambio di guida tecnica, conin panchina che finisce con un mesto e deludente decimo posto in campionato. Blomqvist viene ceduto, dove si fa notare niente meno che dalclub leader della Premier League,Si trasferisce quindi in Inghilterra, dove nel 1999,, mettendo a segno uno storico poker, seppur da comprimario. In tre stagioni nei Red Devils gioca infatti pochissimo, solo 25 partite, a causa d, che lo condizionano in maniera decisiva. La sua carriera finisce per declinare, quando ancora non è completamente decollata: lo svedese va allprima e alpoi, infinedove, a causa di ripetuti problemi al ginocchio, si ritira per la prima volta, due anni dopo.- A 35 anni torna sui propri passi, firmando per l, dove ricopre anche il ruolo di assistente allenatore: la retrocessione gli fa concludere definitivamente la carriera da giocatore. Una volta appese le scarpette al chiodo, diventa assistente di Michael BorgqvistMa la carriera da tecnico non è la sua strada: lo è invece quella della pizza, conosciuta ed apprezzata sin dai tempi di Milano. Blomqvist ha, che gestisce sapientemente: nel corso di un'apparizione a Milan Tv prima del match dello scorso mese contro il Parma ha infatti mostrato le sue creazioni, ricordando con grande affetto i momenti in rossonero. Un periodo che ha segnato profondamente la sua vita.@AleDigio89