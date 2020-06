Vice allenatore della prima squadra con Reja, Alberto Bollini ha legato alla Primavera della Lazio anni indimenticabili. Il mister ha vinto Scudetti, Coppe, lanciato giovani che hanno sfondato nel calcio che conta. Stasera dovrebbe giocare titolare un ragazzo che conosce benissimo: quel Danilo Cataldi che, proprio contro l'Atalanta, ha segnato due gol decisivi in finale Scudetto Primavera.

FUTURO BOLLINI - Sempre aggiornato e attento, il mister, come racconta sui suoi account social ufficiali, sta frequentando un corso FIGC per diventare responsabile di settore giovanile. Un ruolo in linea con il suo curriculum e le sue qualità, magari proprio alla Lazio...