Torna in campo anche la Lazio, l’ultima delle big a riprendere il campionato dopo la sosta Covid. Il campionato dei biancocelesti si è interrotto in piena corsa scudetto e, alla ripresa, la squadra di Inzaghi è subito chiamata a tenere il passo della capolista Juventus, già vittoriosa a Bologna. Il test è tutt’altro che semplice, come si legge in una nota: i capitolini vanno infatti a Bergamo contro un’Atalanta che, nonostante lo stop di 3 mesi, è apparsa in forma più che mai come dimostra il 4 a 1 con cui ha travolto il Sassuolo. I bookmaker favoriscono i nerazzurri, a 2.20, il blitz capitolino vale 3.10, a 3.60 il pareggio. Anche gli scommettitori credono di più nel successo della Dea, il 60% ha scelto il segno 1, con la Lazio si schiera il 20%. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A, i padroni di casa sono a 74 reti all’attivo, a 60 i biancocelesti: giusto dunque aspettarsi spettacolo, con l’Over 2.5 a 1.57 e il 3.5 a 2.40. Zapata e Immobile sono i fiori all’occhiello dei reparti offensivi, il colombiano ha iniziato subito alla grande mettendo a segno una doppietta, la sua rete ai biancocelesti è a 2.50 mentre la seconda doppietta si gioca a 10.50. Dall’altra parte c’è Immobile, capocannoniere del torneo, che punta a ritoccare il suo bottino di 27 gol per regalare punti pesanti alla Lazio: la rete del biancoceleste è la più probabile, a 2.25, a 5.50 l’idea che sia lui ad aprire le marcature.