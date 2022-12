Nessuna fine, perché il campione più amato dai tifosi delladove ha scelto di vivere con la sua famiglia. Semplicemente l’ex capitano bianconero è sparito dalle prime pagine dei giornali sportivi, perchéUna sorpresa, visto che il suo ritorno nella Juventus sembrava scontato dopo il ribaltone ai vertici dei club.Del Piero, infatti, agli occhi di tuttigarantendo un’immagine pulita, oltre che vincente, per aprire una nuova era a livello societario e di conseguenza tecnico. E lui, il diretto interessato, che non aveva mai digerito il brusco addio dal club della sua vitain giacca e cravatta. Non a caso aveva ricordato che a Torino ha ancora la casa, mai abbandonata proprio perché questa è stata la città-base per i suoi figli che lì sono cresciuti, mentre lui giocava e vinceva.Come non detto, invece.Non è più un segreto, infatti, che il presidente sarà Gianluca, al fianco del quale collaboreranno il direttore generale e amministratore delegato Maurizioe tre consiglieri: Laura, Fioranna Vittoriae Diego, che ha preso in mano la situazione per salvare il salvabile dopo le forzate dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione precedente., nel timore che nelle prossime settimane possa essere indirettamente coinvolto nelle indagini in corso. Una cosa è certa in ogni caso: la carica di vicepresidente, in precedenza occupata da Pavel Nedved, è rimasta vacante e molto probabilmente è questoa patto che il suo rientro nel club non sia soltanto marginale.per i tifosi, o nelle feste dei club bianconeri sparsi in tutto il mondo. Il bicampione del mondo, nel 1996 con la Juventus a Tokyo e nel 2006 con la Nazionale a Berlino, vorrebbe un ruolo simile a quello di Paolo Maldini, diventato responsabile dell’area tecnica del Milan dopo una lunga attesa come la sua. E’ vero che non basta essere stato un grande in campo per esserlo anche fuori con compiti dirigenziali, ma questo si sa sempre dopo e non prima e quindi la risposta sulle capacità di Del Piero si saprà eventualmente più avanti., anche se i tifosi avrebbero voluto rivederlo subito nella Juventus in mezzo a tanti volti nuovi. Di sicuro, conoscendo il suo stile e il suo garbo, non farebbe mai rimpiangere i comportamenti in tribuna spesso discutibili di Nedved. Ma ormai è inutile recriminare.. A questo punto, quindi, bisogna aspettare la fine della stagione per sapere se Del Piero potrà rientrare nella Juventus, perché in un senso o nell’altro in primavera sarà deciso il destino della società e della squadra bianconera. E quel giorno, quando si programmerà la ripartenza, capiremo se Del Piero potrà finalmente tornare, oppure se rimarrà per sempre un ex.