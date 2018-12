​Che non sia mai stato un personaggio semplice lo si evince subito, scorrendo lentamente: come quella volta al, quandodurante la partita contro la Corea del Sud, dopo laalzòche si trovava in tribuna, provocando. O come quella volta checelebre per uno sfogo in conferenza da parte di Giovanni Trapattoni,Questo e molto altro era ed è- Nato nell'agosto del 1968, milita dall'età di sei anni fino a quando ne ha diciannove nel, squadra della città anseatica ormai scomparsa, dove compie tutta la trafila delle giovanili, prima di essere notato dalQuella che allora, assieme al Bayern Monaco e allo stesso Amburgo era la migliore squadra della Bundesliga lo acquista e lo fa debuttare nel calcio che conta. Effenberg spicca in campo e fuori, per- Capello biondo fluente, tatuaggio del volto di una tigre dietro alla nuca, carattere spesso scontroso: genio della regia e del centrocampo con il vizietto della sregolatezza.illo compra, ma, dato che vince solo una Supercoppa di Germania in due stagioni.acquistandolo per 5,6 miliardi di lire e nominandolo addiritturain Toscana si ferma solo due stagioni, nelle quali si impone con 56 presenze e 12 reti, retrocedendo nella prima in Serie B ma risalendo subito la seconda con la vittoria del campionato, a fianco di un certo Gabriel Omarautore di 19 reti in quell'anno.- Dopo la promozione in A è tempo per Effenberg di tornare a casa, a, dove vince una Coppa di Germania in quattro stagioni, mettendo a referto 23 reti in 118 gare. In occasione del Mondiale negli Stati Unitie per una lunga squalifica: "La sostituzione di Vogts? Scelta ridicola, ma non me ne pento. Certamente mi scuso, ma c'erano 50 gradi in campo e stavo giocando per la Germania al Mondiale". Le sue prestazioni davanti alla difesa e il suo destro vellutato lo rendono però imprescindibile, anche per chi lo ha già conosciuto e quindi sa di che pasta è fatto: persinononostante la prima volta non sia andata bene.Questa volta però è un trionfo:Effenberg vincema soprattuttonella finale di San Siro e la vittoria dopo i tiri dal dischetto realizzando un altro penalty,oltre che l', il premio di miglior giocatore dell'anno in Europa secondo la UEFA, nel 2001. A fianco di compagni del calibro diriesce a fare la storia del Bayern, sotto l'egida del "santone" OttmarFamosonell'esperienza bavarese, dato che si trattava di due figure di eccessiva personalità che non potevano condividere lo stesso spogliatoio, tanto che nella sua autobiografia Effenberg titolò il capitolo relativo al rapporto con il suo eterno compagno-rivale "Cosa sa di calcio Lothar Matthäus". Si laureaChiude la carriera in tono minore, dopo una stagione ale una in Qatar, all, prima del ritiro.- Ma una volta appese le scarpette al chiodo non smette di far parlare di sè: nel 2015 diventadelin Zweite Liga, dove rimane pochissimo, alla prima esperienza in panchina. Nello stesso anno viene processato per une gli viene. Ma oggi, di preciso, Effenberg cosa fa? Incredibile ma vero,in Turingia, regione della Germania, nella "Bad Salzungen/Schmalkalden". All'interno dell'istituto, che si dice aver finanziato anche l'Atletico Madrid tra le altre, si occupa diInsomma, non proprio un ruolo da "testa matta": ma l'età, si sa, smussa anche gli animi più bollenti...@AleDigio89