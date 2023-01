Che fine ha fatto Mo Ihattaren? La risposta l'ha data lui, via Instagram. Pubblicando un video in cui si allena all'interno dello Juventus Training Center. Terminato il prestito all'Ajax e in attesa di capire come potranno terminare le delicate vicende personali che lo hanno coinvolto anche in Olanda, ora Ihattaren è tornato. Tempi tecnici per un nuovo prestito forse non ce ne sono, a questo punto non è da escludere una sua ripartenza dalla Next Gen.