E' capitato pochissime volte nella storia, soprattutto nei top campionati europei, chenella rispettiva massima serie: di tutti i precedenti, impossibile non citare l'impresa sfiorata daldi Sir Kevinnell'annus dominiI Magpies, reduci dalla promozione dalla Championship avvenuta la stagione precedente, realizzarono una cavalcata da sogno, che li portò a contendere sino all'ultima partita del campionato il titolo di campioni d'Inghilterra al- Il mitico chairman Sir Johnaveva realizzato le cose in grande, in quella stagione: nonostante il Newcastle fosse appunto una neo-promossa,e affidandola ad un tecnico minuzioso e preparato.: a Natale i Magpies avevano dieci punti di vantaggio sulla seconda, che divennero addirittura dodici a metà gennaio. Poi qualcosa si ruppe, e un'incredibile serie di otto partite senza vittorie, che partì proprio con laa causa di un gol di Cantona, consentì allo United di sorpassare i bianconeri.- Ma vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di quella stagione da sogno, cone una medaglia d'argento che sembrava più colorata d'oroL'oro della birra Newcastle Brown Ale, fortunato sponsor di quella stagione: rimangono i 78 punti, il miglior rendimento casalingo della lega, la qualificazione alla Coppa Uefa e lecugino di Rio e Anton, premiato anche comePavel: è deceduto a soli 47 anni, colpito da un attacco cardiaco mentre faceva jogging vicino a casa.Shakaè stato allenatore dei portieri della Quinnipiac University, negli USA. Attualmente fa il commentatore calcistico per ESPN.Warrencommentatore per FOX, general manager e direttore tecnico dei Los Angeles Blues, squadra militante nell'American USL Pro League.Johncommentatore per ESPN.Darrenex allenatore del Lancaster City, club militante nella massima serie nordirlandese.Steve: allenatore attualmente svincolato.Marksi è ritirato dal mondo del calcio.Steveassistente dell'allenatore del Macclesfield Town, militante nella quinta lega inglese.Robbie: talent scout in America.Philippe: commentatore per una tv belga, fondatore di una ditta di frutta e verdura.Ruelpresidente del club dilettantistico del Whitton United.Robcommentatore per Singapore's Football Channel.Peterassistente degli allenatori al Newcastle.Lee: allenatore del Bury F.C, militante in League One.Scott: ex allenatore dell'Accademia del Manchester City.Keithallenatore attualmente svincolato.David: dirigente del Newcastle.Lesdirettore sportivo al QPR, militante in Championship.Faustinoha appena lanciato una marca di preservativi da lui sponsorizzata.Davidcolpito da un infarto mentre giocava a golf, è in una fase di riabilitazione. Ha fatto anche l'attore e il modello.Paul: si è ritirato dal mondo del calcio.Kevin: allenatore attualmente svincolato.@AleDigio89