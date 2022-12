Il ritorno del violinista. Con l'ufficialità di oggi come nuovo allenatore del Genoa, anche Alberto Gilardino inizia una nuova vita, da condottiero del Grifone, in buona compagnia: nella Serie B tinta d'azzurro nazionale, dato che tra i tecnici della serie cadetta sono presenti altri quattro campioni del Mondo del 2006, ovvero Fabio Grosso, Daniele De Rossi, Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro, rispettivamente allenatori di Frosinone, Spal, Reggina e Benevento.



NOTTE MAGICA - Sono ormai trascorsi 16 anni dal 9 luglio, la notte magica dell'Italia, e per inciso anche l'ultima partita della nazionale nostrana nella fase finale di un campionato del Mondo.



Ma oltre a chi allena, che fine hanno fatto i 23 calciatori italiani protagonisti della quarta stella azzurra?



@AleDigio89