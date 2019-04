Fuori da quasi due mesi, di Ricardo Kishna si sono perse le tracce. Un vero e proprio Calvario per l'esterno di belle speranze, ex Ajax, ora di proprietà della Lazio: mezz’ora con la formazione Primavera, due panchine in prima squadra, poi se ne sono perse le tracce. E a fine stagione potrebbe tornare a Roma.



MERCATO LAZIO - Una grana in più per Tare, le parole del ds della squadra olandese, l'ADO Den Haag, Jeffrey Van As, non lasciano dubbi: “È sembrato a un ottimo punto in un certo momento, poi ha fatto un piccolo passo indietro. Per me è difficile dire se sarà ancora utilizzabile in questa stagione. Sta seguendo il protocollo e lo staff medico è molto impegnato con lui, persino quando il resto della squadra ormai è già a casa”. L'esterno ha prolungato per un anno per poter andare in prestito: “Per fortuna ha ancora un contratto in essere con la Lazio, noi da parte nostra vogliamo mandarlo indietro al 100% da un punto di vista fisico. Qui un altro anno? Al momento non abbiamo mai parlato di questo. Di base rientrerà semplicemente alla Lazio. L’approccio ora è farlo tornare al meglio e vedere come stanno le cose. Deve soltanto lavorare duramente. Sapevamo in anticipo che Ricardo Kishna aveva davanti a sé ancora un lungo percorso e lo abbiamo visto. Speriamo, specialmente per lui, che possa ancora chiudere questa stagione in modo positivo. Se poi possa restare più a lungo questo dipende da molteplici parti”.