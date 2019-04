Sergej Milinkovic-Savic è tornato ai livelli della scorsa stagione e, come nella scorsa stagione, vuole portare la Lazio in Champions League. In estate sarà uomo mercato, coi biancocelesti però che sono forti di un contratto appena rinnovato sino al 2023, con commissione ricca per l'agente, Kezman: 1,5 milioni di euro.