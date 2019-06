Che fine ha fatto Miroslav Klose? L'ex attaccante della Lazio è tornato in Germania, a casa sua, al Bayern Monaco. L'uomo dei record insegna calcio: dopo l'addio alla Lazio si è seduto in panchina, come vice di Joachim Löw con la Germania. Poi il ritorno a casa, e la conferma: sarà ancora Miroslav Klose a guidare la formazione Under 17 del Bayern Monaco.



CHE FINE HA FATTO KLOSE - La prima stagione al Bayern Under 17 è andata secondo le aspettative: l'apporto di Klose è stato molto apprezzato dalla dirigenza bavarese. L’annuncio è arrivato in un comunicato del club insieme che ha ufficializzato anche Martín Demichelis, allenerà l’Under 19. Il ds del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha commentato l'esperienza di Klose in panchina: “Con Miro abbiamo deciso che questa era la soluzione migliore per il Bayern. Mi aveva chiesto di poter continuare ad allenare l’Under 17. Lui sa che abbiamo un progetto specifico per far crescere i nostri talenti e abbiamo stabilito che continuerà con loro un altro anno. Questo era il suo desiderio. Tutti abbiamo apprezzato il suo lavoro come allenatore, perciò sono contento di poter continuare insieme a trovare il modo migliore per allenare i nostri ragazzi”.