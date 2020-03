somiglia alla storia di unnel lontano 2008 infatti, ormai dodici anni fa, quando grispetto ad oggi, questo difensore dal fisico colossale ebbenon Celtic o Rangers per inciso, bensì nel​, società della più popolosa città dell'Ayrshire, a sud di Glasgow, perdella storia.- Nato a Milano nel 1981 e cresciuto nelprima di arrivare tra i professionisti conPascali viene notato e acquistato dal, che lo gira in prestito al. Proprio al termine della stagione con gli umbri, su suggerimento del compianto Stefanoamico a sua volta dell'compagno di Paska a Pizzighettone ed, per quattro stagioni, decide di accettare un'importante offerta da parte della squadra scozzese dele di trasferirsi in Scozia per un periodo di prova: l'allenatore è Jime l'obiettivo dei Killie è quello di disputare un campionato tranquillo.Le prestazioni di Pascali sono subito convincenti, tanto che il Kilmanrnock gli propone un contratto triennale: sarànelle quali riesce ad arrivare a vestiredello storico club, fondato nel 1869, e aquello che consente dinel campionato scozzese, che risaliva al 1929. Ma il momento più commovente, quello da William Wallace, il protagonista di "Braveheart", arriva nel 2012:- Tempo di tornare in Italia, dunque, dopo aver toccato il cielo con un dito ed essere diventato eroe di Scozia: ma il piede è sempre vincente, tanto da trasferirsi alal primo colpo. Stesso discorso due anni dopo, con ilche mancavano da 15 anni. Nel mentre anche una piccola apparizione alla Casertana.- Ma Pascali, oggi, cosa fa? Gioca ancora,, ma durante gli ultimi giorni è salito alla ribalta per un'iniziativa simpatica, divertente e allegra, in un momento di grossa difficoltà per il paese:il clima pesante e di tensione trasmesso dalla quarantena obbligatoria in seguito alla diffusione del Coronavirus. Un sorriso assieme a chi ha fatto del calcio la propria vita, per mostrare come di fronte a determinate situazioni non ci siano differenze.@AleDigio89