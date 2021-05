Il Sun ha pubblicato alcuni stralci della biografia uscita in Francia diche racconta, in un capitolo chiamato, ossia "A fior di pelle", come andaronoi: caratterizzati da eccessi di ogni tipo.Petit,, dopo aver conquistato i galloni di Campione del Mondo con Les Blues, è stato: "Spesso andavamo in lussuosissimi appartamenti di cui non conoscevo i proprietari, ma loro riconoscevano me e ci facevano trovare di tutto".- Incredibile ial Sopwell House Hotel di St.Albans, nell’Hertshire: "C’era una ragazza molto carina che veniva tutti i giorni agli allenamenti e una volta ho fatto sesso con lei nella sala biliardo. La mattina dopo, i, ma rassicurandomi anche che, essendo tifosi dei Gunners, non avrebbero fatto alcun uso di quelle immagini”. E poi, dove "c’erano prostitute, modelle e cocaina ovunque. Io non ne ho presa, ma ho visto quelle ragazze venire umiliate in ogni modo possibile".- OggiPetit vinse anchecon i transalpini: cresciutocon cui vinse campionato e coppa nazionale, fu portato proprio dall'alsaziano all'Arsenal, dove centrò un altro double. Centrocampista di lotta e di governo, ha visto la sua carriera bruciare il fretta come una candela: già in calo nell'ultimo anno all'Arsenal, passò poi aldove penalizzato dagli infortuni,Forse anche per qualche vizietto di troppo...@AleDigio89