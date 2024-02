Che fine ha fatto? Podolski, dal flop all'Inter e la Germania campione del mondo a re del kebab

Alessandro Di Gioia

Lukas Podolski non è mai un tipo banale: il calciatore di origine polacca ma naturalizzato tedesco, attaccante che ha vissuto la penultima esperienza calcistica al Vissel Kobe, club giapponese di Kōbe, in J1 League, sta facendo parlare di sé per la fruttuosa scelta di aprire un negozio di kebab nella sua città adottiva, quella Colonia di cui ha fatto le fortune calcistiche, realizzando 79 gol in 160 presenze.



PRINTZ POLDI E IL KEBAB - L'ex giocatore di Arsenal e Inter ha deciso di inaugurare il proprio negozio di kebab, che ora sta volando per le vendite: il ristorante Mangal Doener ha ricevuto un'accoglienza pazzesca, grazie anche alla presenza di Printz Poldi stesso. Alcuni tifosi dell'attaccante hanno trascorso più di cinque ore in fila per assaggiare i deliziosi piatti del ristorante: Podolski aveva inaugurato il negozio di kebab assieme a due soci, prima di mettersi a confezionare alcuni panini per i clienti e posare per alcune foto nella cerimonia di apertura.



DALL'INTER E IL MONDIALE A RE DEL KEBAB - Nella sua carriera ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Arsenal, Inter e Galatasaray, ha vinto un Mondiale, collezionando 130 presenze e 49 gol con la maglia della nazionale tedesca e nel suo palmares figurano anche un titolo e diverse coppe nazionali. Oggi è ancora in attività: a quasi 40 anni gioca infatti nel campionato polacco con il Gornik Zabrze.



GLI INCREDIBILI PROFITTI - A fare notizia sono però gli incredibili profitti che è riuscito a realizzare con la sua nuova attività, tanto da diventare il re del kebab: secondo quanto pubblicato dal Sun, è riuscito ad aumentare il suo patrimonio netto di oltre 207 milioni di euro, dopo aver anche creato il suo marchio di gelati Ice Cream United. Per quanto concerne il kebab, il marchio si è espanso in tutta la Germania con l'apertura di 30 ristoranti. Questo il sobrio commento di Poldi: "Se ordini un menu da McDonald's, paghi tanto quanto nei miei ristoranti. O anche di più. Tuttavia, il loro cibo sarà una m****, il nostro è di qualità".



@AleDigio89