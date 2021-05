, conosciuto ai più per essere stato primae poi il, nel 2011 con il Porto, f. L’allenatore portoghesee ora può dedicarsi ad uno dei suoi più grandi hobby.- Luís André Pina Cabral de Villas-Boas, noto a tutti più semplicemente come André Villas-Boas, è un personaggio molto particolare e vale la pena raccontare la sua storia. Nasce ilda una nobile famiglia di origine inglese (suo nonno era barone di Paço Vieira, vicino a Guimaraes, nel distretto di Braga)., allora allenatore del Porto, scrivendogli una lettera nella quale gli consigliava un utilizzo più efficace del suo idolo, l’attaccante Domingos Paciencia, ed entra a far parte del suo staff.ma viene esonerato dopo due partite., con il quale rimane per 9 anni, durante i trionfi con Porto, Chelsea e Inter., perdendosi il Triplete ma guadagnandosi, con una grande stagione alla guida degli Estudiantes, il sogno di allenare il. Al primo anno fa il suo di triplete.diventando, a 33 anni e 213 giorni, il più giovane allenatore della storia a vincere una competizione europea (il record era di Vialli e resisteva dal 1998).: non solo il suo idolo, ma anche il motivo per cui è diventato allenatore. È il punto più alto della sua carriera.Negli anni successivi, Villas-Boas cambia squadra praticamente ogni anno, passando per. Poi resta fermo per due anni, prima di approdare alnel. In Provenza al primo anno conquista un ottimo secondo posto, ma la stagione 2020/21 è fallimentare: ultimo nel girone di Champions, sconfitto nel Classique di Supercoppa dal PSG e decimo in campionato.. In particolare, vive l’acquisto dell’ex genoano Ntcham, giocatore completamente diverso da quelli da lui richiesti, come un affronto alla sua professionalità. Nel suo palmares, a soli, può vantareQuando Villas-Boas rimane senza panchina si dà subito alla sua passione per il rally. Già nel, dopo la fine dell’esperienza in Cina, aveva partecipato alsu una Toyota, in coppia con il celebre pilota, suo connazionale, che vanta un secondo posto nell’edizione 2013 della corsa. Purtroppo, però, non finisce la competizione, costretto a ritirarsi da dei forti dolori alla schiena., mentre sedeva ancora sulla panchina del Velodrome,Lo farà a casa sua, nella tappa lusitana, il prestigioso, su unacon il. Il circuito, tutto sterrato, è uno dei più famosi al mondo (nel 2000 è stato insignito del premio di miglior rally dell’anno) ed è uno di quelli che vantano maggior presenza di pubblico, in circostanze normali.In attesa di ritrovare una panchina, Villas-Boas si cimenterà in una delle più affascinanti discipline automobilistiche, fatta di dossi, curve, derapate, adrenalina, sudore e tanta polvere, nella quale un momento fai un numero pazzesco mandando in visibilio la folla e quello dopo ti ritrovi cappottato, fuori gara, dolorante e tutti si sono già dimenticati di te,, se vogliamo vederla a questa maniera,