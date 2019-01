Simpatico siparietto social tra l’account spagnolo dell'Inter e un utente: in Venezuela esiste infatti una società di telecomunicazioni che si chiama Inter ed era già successo diverse volte in passato che qualche utente, convinto di scrivere all'emittente, si sbagliasse e taggasse l’account spagnolo della società FC Internazionale.



'DOVE SONO I MIEI PORNO?' - L'ultimo errore però ha fornito al profilo dei nerazzurri l'assist per una risposta ironica ad un utente disorientato, che in poche ore è diventata virale: "Dai Inter, sappiamo che sei tu, che è successo ai miei canali porno?" ha scritto lui, "Caro Saul, crediamo che veder giocare Brozovic tutte le settimane dovrebbe essere sufficiente a risolvere il tuo problema".