"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Ilarriva dal quartiere die ha "solo": Sergioproviene dal Nord, non dalla Lapponia come il suo "rivale", ma da, ha la barba ma non ancora completamente bianca e in spalla ha. Gol che dannoa una squadra, quella di Domenicoche sembrava già spacciata,, e ancora ferma asul campo.- Poi una magia, che non si può spiegare se non come una fiaba del calcio: con l'arrivo di Di Carlo e ilil Chievo comincia a tornare quello del passato, quello. Lo sanno benetre big fermate sul pari proprio dai clivensi, ma in generale tutta la Serie A, che ha avuto modo die la vittoria che ancora stenta ad arrivare, ma che potrebbe essere il giusto regalo di Natale da scartare a Santo Stefano, nel match di Genova contro la Sampdoria.- L'uomo del Natale e dellaè il capitano storico: dopo avercon un post su Instagram per aver abbandonato il Chievo senza lottare dopo poche settimane, lui che ha donatoha deciso di cominciare a fare la cosa che sa fare meglio, gol.dopo il gol inutile messo a segno contro il Milan, addolcendo le feste dei tifosi gialloblù e complicando quelle di nerazzurri e biancocelesti. Quella all'Inter, sua vittima preferita, è la settima rete in Serie A:Ora, a 39 primavere, Pellissier vuole rimanere nella leggenda per tutti i Natali che verranno nella città veronese, regalando ai tifosi clivensi@AleDigio89