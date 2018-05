“Ripartiremo da Pezzella, Milenkovic e Biraghi in difesa. A centrocampo da Benassi e Veretout, oltre a un centrocampista centrale come Badelj che andremo a scovare. Mentre in attacco i punti fermi sono Chiesa e Simeone, ma cercheremo anche un attaccante esterno”, parola di Pantaleo Corvino. E Saponara? Ai margini, tecnici e tattici, del progetto per riportare la Fiorentina in Europa.



LA VIOLA DEL FUTURO – A Moena per la settima volta consecutiva, la società toscana vorrà avere ben chiaro almeno il 70% della squadra già in ritiro. Sarà in Trentino che Pioli inizierà a plasmare la propria formazione sulla base di quanto costruito in questa stagione. E dovrà capire cosa fare con il trequartista, che proprio nei prossimi giorni sarà obbligatoriamente riscattato dai gigliati per nove milioni di euro, da versare nelle casse dell’Empoli, per un trasferimento che farà gioire anche il Milan: 1,3 milioni ai rossoneri come trasferimento futuro.



OSSATURA – L’elenco di Corvino lascia pochi dubbi: nella Fiorentina del domani, per Saponara, non c’è spazio. O meglio, non da protagonista, e non come lui vorrebbe. Perché l’allenatore ripartirà dal 4-3-3, modulo che lo esclude a prescindere dai titolari. È stato provato quest’anno, con Milenkovic terzino bloccato a destra e Biraghi a tutta fascia in fase di possesso, con Saponara che si spostava dietro la punta: un compromesso tattico che non potrà essere ripetuto. Vita alle idee, dunque, e alle certezze.



RUOLO – A Firenze se ne discute. C’è chi lo ha bocciato e chi, invece, spera ancora in una sua redenzione sportiva. L’ipotesi che lo vede regista, davanti alla difesa, sulle orme di un arretramento sulla scia di Pirlo, come sostituto di Badelj, è improbabile; così come appare difficile un possibile impiego come mezzala, al momento una delle soluzioni più plausibili, però. Anche se Pioli è stato chiaro: dalla trequarti in giù non lo vede. Il ritiro servirà anche a questo, per provare e trovare una soluzione.



NEL LIMBO – Tra le liste dei confermati e degli esuberi, in casa Fiorentina, c’è una casella che sta nel mezzo. Lì vive Riccardo, in bilico tra una permanenza intricata e la cessione. Piazzarlo, soprattutto per la minusvalenza, non sarebbe facile, e al momento sembra una soluzione remota. Ma se dovesse dimostrarsi, ancora una volta, fuori dagli schemi, allora Corvino potrebbe pensarci. Che ne sarà di Saponara, al momento, è arduo immaginarlo.

