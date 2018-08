Il nuovo Real Madrid, quello senza Cristiano Ronaldo vince e convince all'esordio nella Liga Spagnola. In campo uno dei punti fermi di Lopetegui, quell'Isco più volte trascinatore anche nelle passate stagioni. Tutti felici e i sorrisi amari lasciati dovuto all'addio di CR7 e Zidane lasciati alle spalle.



La serata non è però stata perfetta a "Casa Isco" perchè al centro delle polemiche in Spagna c'è finita la fidanzata di Isco, Sara Salamo. La bellissima 26enne è stata infatti ampiamente criticata su Instagram dopo aver pubblicato una foto in tolpess su instagram in cui non era censurato un capezzolo in penombra.



Pronta la risposta di Sara nelle stories in cui, confermando di aver cancellato quel post, ha attaccato i criticoni: “Mi trovo costretta a cancellare la precedente foto dopo centinaia di commenti che si riferiscono ad un capezzolo in penombra, quasi indecifrabile … tagliando l’immagine. Io, che ha combattuto per l’uguaglianza. Vedo migliaia di capezzoli maschili che circolano qui… Che incongruenza!". Ecco la foto criticata e Sara nella nostra gallery.