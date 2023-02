L'edizione di Bordo Cam diffusa da DAZN e che prende in esame la gara fra Juve e Fiorentina vinta dai bianconeri, fa emergere alcuni interessantissimi retroscena. In particolare, risultano molto curiosi alcuni virgolettati che riguardano Dusan Vlahovic e qualche screzio con gli ex compagni di squadra della Fiorentina. "Parli? È tutta la partita e parla proprio lui, stai muto. Tanto non la prendi", parole grosse da parte dell'attaccante verso Luca Ranieri, che lo ha marcato strettissimo durante tutto il match.



CHIESA NELLA MISCHIA - Poco dopo, il capitano Biraghi risponde a tono a Vlahovic, colpevole di avergli detto qualcosa: "Dusan, non fare il fenomeno con me. Guardami in faccia". E ce n'è anche per Federico Chiesa, che risponde a Luca Ranieri in maniera piuttosto colorita: "Stai rompendo il cazzo". Tutto rientrato, comunque, al termine del fischio finale